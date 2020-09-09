قيادات "بيت العائلة" يدلون بأصواتهم في "إعادة الشيوخ" بكفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود قيادات بيت العائلة المصرية في المحافظة لحث الناخبين وجميع أطياف وفئات الشعب ‏المصري العظيم على المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأدلى القمص بطرس بطرس بسطوروس، رئيس بيت العائلة المصرية بصوته في لجنة الشهيد نجيب سالم بمدينة دسوق، رافقه الشيخ أشرف النجار، رئيس بيت العائلة المصرية فرع كفر الشيخ، وقيادات الفرع، بحضور علاء العريان المنسق العام لبيت العائلة، وجورج سمير، مقرر الفرع، والدكتور عادل عبد الصمد، والقس مينا ادور، والشيخ أحمد النادي، والدكتورة لمياء لطفى، أعضاء الفرع.

كما نظم بيت العائلة المصرية زيارات لبلطيم والحامول وبرج البرلس، ومركز ومدينة كفر الشيخ، بحضور القس متا موسى، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس ببلطيم، والقس رسوم جاد الله، كاهن كنيسة الحامول، لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم .