"الريدي" معاق يشارك في انتخابات الشيوخ: "عشان بلدي"

شارك "عزت عبد الغني الريدي" في جولة الإعادة بإنتخابات مجلس الشيوخ من خلال الإدلاء بصوته الانتخابي، علي الرغم من إعاقته الحركية، مشددًا على أن الإعاقة لم تمنعه من المشاركة في أي استحقاق دستوري، وناشد المواطنين بالمشاركة لاختيار الأصلح من أجل استقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية.

كان المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أعلن عن تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والوحدات الحزبية لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة .

وفى سياق متصل فرضت مديرية أمن أسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان وبدأت تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.