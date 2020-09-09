قروض للمخالفين لدفع رسوم التصالح على مخالفات البناء بالغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ممثلي بنوك "الأهلي، القاهرة ومصر"، اليوم، لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للشروط الخاصة بكل بنك.

وإتفق الحاضرون على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض، وإعلان الشروط مطلع الأسبوع القادم، من خلال صحفة المحافظة، وشاشات العرض وبنرات داخل المراكز التكنولوجية.

تأتي المبادرة في إطار اهتمام المحافظة بتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم.