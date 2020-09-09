"الوزراء": لن نقبل أي تصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر.. مفيش مد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك مد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بعد الفترة المحددة، والتي ستنتهي يوم 30 سبتمبر، موضحًا أنه من أجل التسهيل على المواطنين يتم العمل على إزالة كافة العوائق التي تُعيق الكثيرين عن تقديم التصالح.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه عندما ذهب الكثيرين من المواطنين إلى الوحدات المحلية من أجل التقدم بالتصالح اكتشفوا أن هناك أوراق مطلوبة ستأخذ وقت طويل من أجل استكمالها، وهو ما قد يمتد لبعد 30 سبتمبر.

وتابع: "من أجل التسهيل عليهم قولنا مش هنطلب كل الأوراق أنها تستكمل قبل 30 سبتمبر، وهما يتقدموا قبل هذا التاريخ بما يتوفر لهم من أوراق ووثائق ويقوموا بدفع جدية التصالح، ثم يستكملوا بقية الأوراق خلال شهرين من بعد 30 سبتمبر"، موضحًا في الوقت ذاته أن من لم يتقدم للتصالح قبل نهاية الشهر الجاري سيفقد فرصته.

وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء، "مفيش مد لتاريخ 30 سبتمبر، مينفعش حد يتقدم للتصالح بعد هذا التاريخ، ولكن يتقدم الشخص قبل هذا التاريخ بالتصالح ثم بعد ذلك يقوم باستكمال أوراقه المتبقية".