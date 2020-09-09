متحدث "الوزراء": أكثر من 800 ألف شخص طلبوا التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك أكثر من 3 ملايين مخالفة في مصر، بينما التقديرات الصحيحة بشكل كبير هي تقديرات وزارة التنمية المحلية وحصرها لعدد المخالفات في مصر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن عدد المواطنين الذين طالبوا التصالح منذ بداية سريان القانون وحتى الآن فاق الـ800 ألف شخص.

وأوضح أنه لن يعفي مالك العقار الأساسي من المسؤولية القانونية على تلك الوحدات أو المبنى، وهو المسؤول قانونا عن التصالح في المخالفات.