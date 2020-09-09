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رئيس "صحة النواب" يُدلي بصوته في "إعادة الشيوخ" بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
08:31 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته

الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته

أدلى الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، بلجنة رقم 6  في مدرسة الشهيد محمد حجاج بمدينة الأقصر.

وناشد "العماري" المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامتهم، وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المواطنين للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من مشروعات تحقق استقرار الدولة والأمن والأمان والتنمية.

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