إقبال كبير على "لجان الشيوخ" بالأقصر

شهدت لجان الأقصر في جولة "إعادة الشيوخ" إقبالاً كثيفًا قبل موعد إغلاق اللجان، مساء اليوم، بعد فترة هدوء منذ الصباح وحتى الظهيرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وتوافد الناخبون بأعداد كبيرة على اللجان ما تسبب في إغلاق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة باللجان في بعض قرى ومراكز الأقصر.

وكثف رجال الشرطة من تواجدهم بمحيط لجان الانتخابات، في ظل انتشار دوريات ثابتة ومتحركة بكافة أحياء المحافظة، فضلًا عن قوات التدخل السريع.

ويخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الأقصر 4 مرشحين للفوز بمقعدي المحافظة، وهم محمد عبد العليم الضبعاوي، ومحمد عطا الله اسماعيل، الضوي محمد الضوي، والدكتور محمد فتحي عبد القادر اسماعيل وتعتبر بورسعيد دائرتين ، بإجمالي عدد ناخبين 833557 ناخبًا، موزعين على 171 مركزًا انتخابيًا، تضم 201 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.