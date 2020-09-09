الوزراء: تخفيض يصل لـ50% من قيمة تصالحات البناء استجابة للمواطنين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز الشكاوى التي عرضت على مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية حول مخالفات البناء، كانت عن كيفية التصالح بمخالفات البناء من قبل سكان العقار حال عدم وجود مالكه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك شكاوى عديدة من قبل المواطنين حول الأوراق المطلوبة في التصالح وفي وقت تجهيزها، مؤكدًا أن هذا المطلب استجاب له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أعلن عن مد فترة استكمال الأوراق المقدمة في التصالح لشهرين وقبول الأوراق المتاحة.

وأضاف أن منظومة الشكاوى الموحدة ومجلس الوزراء عرضت شكاوى القيم التقديرية للمخالفات بالتصالح، واعتبروا وجود مغالاة بقيمة التصالح، موضحًا أن هناك الكثير من المحافظات استجابت الحكومة لشكاوى المواطنين فيها وخفضت قيمة التصالح بنسب مختلفة، وصلت لـ50% ليستفيد منها الجميع، متابعًا: "لو سعر المتر بـ500 جنيه بقى بـ250"، وتلك التخفيضات ستطبق على من سيتقدم خلال الفترة القادمة ومن تصالحوا خلال وقت سابق، حيث إنهم لم يدفعوا المبلغ كاملًا.