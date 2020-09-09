متحدث "الوزراء": كل وحدة سكنية سيكون لها رقم تعريفي يحدد موقعها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منظومة جديدة تعمل عليها الدولة المصرية حاليًا لاستخراج أرقام تعريفية للشقق على مستوى الجمهورية، وهو أحد المشروعات الطموحة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات وعدد من الجهات الأخرى.

وأكد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن فكرة المنظومة مأخوذة من فكرة الرقم القومي للمواطنين، موضحًا أن الأرقام التعريفية للمبنى تعبر عن الشارع الذي يتواجد به الشقة والمدينة والمحافظة وإحداثيات الموقع، حيث سيكون لكل مبنى حكومي ووحدة سكنية رقم تعريفي مميز يتكون من 10 أرقام.

وأوضح أن اي مبنى ليس له هذا الرقم التعريفي يكون غير منظم، ولا يؤخذ به، ولا يُسجل له أي تراخيص في الدولة، ولا يستطيع مالكه بيع أي وحدة بها، مؤكدًا أن من يتقدم للتصالح سيحصل على هذا الرقم.

وذكر أن الرقم التعريفي يهدف لتنظيم المخطط العمراني في مصر، فمن خلاله تتعامل مع المباني كأرقام تعريفية، وتتوافر معلومات حول بداية صدور تراخيصه ونشأته ووقت إدخال المرافق به، كما ينظم تعامل المصالح الحكومية مع الوحدة السكنية.

وتابع: "منظومة الرقم التعريفي للمبنى تعطي ميزة للمبنى، في أنه رسمي، ومأخوذ به من كافة الهيئات، ويتخذ كافة الإجراءات الرسمية في إنشائه ويحق له دخول المرافق الأخرى والخدمات".

وذكر أنه عند تطبيق المنظومة على أرض الواقع سيكتشف المواطن مدى الاستفادة منه، مؤكدًا عدم وجود أي رسوم على هذا الرقم.