عامر: السوق السوداء "بهدلت الدنيا" في 2015 وأفقدت بنوكنا النقد الأجنبي

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن تخفيض سعر العملة حالة اتخاذ قرار بهذا الشأن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كان سينتج عنها زيادة في أسعار السلع، والمضاربة من قبل التجار والمبالغة من الكثيرين واستغلال هذا الأمر من أجل التربح، وذلك خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "عامر"، أنه في عام 2015 كانت هناك أسواق سوداء في العملة بمصر، "السوق السودة بهدلت الدنيا وبهدلت المواطن، والبنوك المصرية فقدت حصيلة النقد الأجنبي"، موضحًا أنه وقتها تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال له "إحنا نعتمد على نفسنا، البلد دي كبيرة وعندها قدرات"، ولا يجب أن يتم الاستيراد من الخارج بكثرة، فكانت مصر تستورد من الخارج بـ 76 مليار دولار سنويًا.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن استيراد مصر من الخارج وراء تدهور الصناعة المصرية، فالتاجر المصري اعتمد على الاستيراد من الخارج لصالح أسواق أخرى، وأصبحت المنتجات تأتي لمصر، ومن هنا خلقت الأسواق المصرية فرص عمل لبلاد أخرى، وتعطلت الصناعة المصرية وأصبحت غير قادرة على الانتاج.

وتابع :" طب المصانع في مصر بقت تستورد خامات من الخارج، وبالتالي أسعارها تبقى عالية ونفشل في تصديرها لعلو سعر المنتج بالمقارنة بالأسعار المستوردة، ده الخلل اللي كان موجود، كان لازم يحصل إصلاح في الخلل بالعملة الأجنبية، عشان كده تم اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف".