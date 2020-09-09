"الجزيرة" تواصل التزييف عن مصر وتروج فيديو لحملة إزالة على أنه مظاهرة

لا تتوقف قناة الجزيرة الإخوانية عن تزييف الحقائق في مصر، فعملت على الترويج لأحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها على أنها مظاهرة لأهالي الإسكندرية ضد حملة المرافق، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما.

وقال شهود عيان أن مواطنين كانوا متواجدين أثناء قيام حملة المرافق بإزالة بعض التعديات، وهو ما حولته القناة القطرية كذبا إلى مظاهرة واحتجاجات، وأضاف شهود العيان ان الهدف الرئيسي للحملة هو مواجهة الإشغالات التي كانت تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطني المنطقة.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل اللائق من جانب ضابط الشرطة، والذي أشاد بأسلوبه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.