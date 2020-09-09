محافظ "المركزي": دعمنا القطاع الخاص بـ200 مليار جنيه في أزمة كورونا

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لن يسمح لأحد بضرب الثقة أو الاستقرار بالهجوم على الاقتصاد المصري، أو التقليل من شأنه، ومن قوة مصر المالية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم إطلاق مبادرة بـ100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية، مؤكدًا أن الودائع كانت 1.5 تريليون خلال 2014 ثم أصبحت 4.6 تريليون، وما يعكس الثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح "عامر"، أن مصر اتخذت قرارًا بتحرير سعر الصرف من أجل القيام بالإصلاحات، وانخفض حجم الواردات من الخارج من 76 مليارًا إلى 60 مليار دولار، موضحًا أن صندوق النقد الدولي كانت له مطالب من مصر، وهي إصلاح الموازنة والسياسة النقدية.