عامر: سيتم التعامل بالعملة البلاستيكية بداية من العام المقبل

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن هناك 28 بنكًا ستكون مقراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم استخدام "البلومير" في الـ10 والـ20 جنيهًا السنة المقبلة مع الانتقال للعاصمة، وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشئ، وذلك خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "عامر"، أن أهمية الصندوق السيادي المصري، تكمن في تسهيل عملية الاستثمار الأجنبي وتنمية الأصول المصرية وإدارتها بشكل أفضل، كما تحدث عن جهود الحكومة والمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء للعملة، قائلًا: "كانت صعبة أوي، ونفذنا إجراءات كثيرة تتمثل في مرور مصرفيين على شركات الصرافة".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه من المهم أن نعيد الثقة لمجتمع الأعمال للعمل ونحن رفعنا مديونيات كثيرة، من أجل عمل الشركات وتوفير فرص عمل، كونه كان أكبر تحد كان أمام البنك، مضيفًا: "أقنعنا المجتمع والمؤسسات الدولية بإجراءات الإصلاح التي قمنا بها ومصداقيتنا في ذلك، والحمد لله هذا اتضح للجميع ونجحنا بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي".