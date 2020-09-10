أستاذ مناعة: مفيش علاج لكورونا حتى الآن.. والموجة الثانية جاية جاية

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن العالم أجمع لم يتوصل إلى لقاح أو تطعيم أو مصل ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" حتى الآن.

وأوضح "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا: "لحد دلوقتي الموجة الثانية جاية جاية".

وأشار "عبد الهادي"، إلى أن هناك عوامل تزيد من قوة الموجة الثانية لكورونا وهي سلوكيات المواطنين على مستوى العالم وليس مصر فقط، متذكرًا الموجة الثانية لوباء الإنفلونزا الإسبانية والتي كانت أقوى من الأولى وزادت نسبة الوفيات فيها، وهو ما يعكس ما ستكون عليه الموجة الثانية من كورونا حال حدوثها.

وأوضح أنه لا مفر من موجة ثانية من كورونا، مناشدًا المواطنين بالعودة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستخدام الكحول للقضاء على أي فيروس من الممكن أن يخترق جسم الإنسان.

وأكد "عبدالهادي" على أن دول أوروبا تعيش موجة ثانية قوية وتزيد في شهر نوفمبر وسوف يصاحبها الأنفلونزا.

وأضاف "مصباح"، أنه يجب اتخاذ الإجراءات باستمرار والحفاظ على الأطفال خلال تقلبات الفصول، حيث إنها تعرضهم للكثير من انخفاض مناعة محذرًا من امكانية دخول أي فيروسات لأجسامهم.