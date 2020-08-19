أستاذ مناعة: إصابات كورونا تنحسر والخوف من الحالات المستوردة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن قرار عدم دخول أي شخص قادم من الخارج مصر، دون إجراء تحليل "pcr" خطوة في منتهى الأهمية كون أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر تنحسر، وهناك تخوف من الحالات المستوردة، التي تأتي من الخارج.

وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الحالات المستوردة تّكمن في الأجانب أو السياح أو المصريين القادمين من الخارج، وهذا يُعطينا فرصة اطمئنان لعودة السياحة وعودة القادمين من الخارج، وعدم إعطاء فرصة لزيادة أعداد الإصابات مرة أخرى.

وأكد رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إتاحة 2.5 مليون جرعة مصل للإنفلونزا الموسمية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كون انخفاض درجات الحرارة قد تزيد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه في فصل الشتاء يكون هناك تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة والمواطنين أحيانًا لا يريدون الخروج من المنازل بسبب انخفاض درجات الحرارة وهنا تبقى فرص الإصابة بالفيروس خاصة المواطنين الذين لا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وتابع: "فيه تخوف شوية مع دخول فصل الشتاء من انتشار فيروس كورونا حيث سيتزامن ذلك مع دخول الطلاب للمدارس، وهذه النقطة تضع كل الدول لها نقط مهمة في اعتباراتها واتخاذ القرارات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع زيادة هذا الأمر".