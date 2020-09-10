عامر: البنوك المصرية بها 4.6 تريليون جنيه.. ونسعى للتخلص من"الكاش"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي الذي تمتلكه مصر يكفي سنوات، على الرغم من أنه يقاس على أنه واردات في أشهر، ووزارة المالية لا تحصل على نقد "كاش"، وهناك محاولات لتطبيق هذا الأمر في الكهرباء وغيرها من الخدمات، وهو برنامج مستمر ونتائجه تتطور يوميًا بالنسبة للتعامل النقدي، مؤكدًا أنه يسعى للتخلص من "الكاش" في القريب العاجل.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن البنوك المصرية موجود بها 4.6 تريليون جنيه، ونثق في جميع رؤساء البنوك، على الرغم من حدوث تغيير في بعض القيادات، موضحًا أن هناك حملة في وقت قريب للتوعية والتخلص من التعاملات النقدية واستبدالها بالإلكترونية.

وأوضح "عامر"، أن الجهاز المصرفي أصيب فيه أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد، بسبب تعامله مع العملاء، فضلًا عن إمكانية نقل العملاء للعدوى فيما بينهم.

واختتم حديثه قائلا: "شرف ليا أخدم مصر في أي مكان بروحي وهنقاتل علشانها، دي بلدي وهحافظ عليها، وماحدش يقدر يكسر لنا اللي إحنا بنعمله".