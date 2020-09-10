الوزراء: دعوة للمواطنين للتقدم ببلاغات ضد مسؤولي المحليات الفاسدين

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جرائم فساد المحليات لا تسقط بالتقادم مضيفًا: "الحمد لله الجرائم دي لا تسقط بالتقادم ومهما مضى عليها الزمن يظل هناك امكانية لتحريك دعاوى قضائية وقانونية ضد هؤلاء".

ودعى سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بان يتقدم المواطنين بشكاوي ضد المسؤولين الفاسدين: "من يعلم مسؤول تورط في هذه المخالفات يتقدم على الفور وهذه دعوة على الهواء لمحاسبة الجميع وكل من قصر في حق هذا الوطن وتغاضى وأخذ رشوة لتسهيل توصيل مرافق لعقار".

وأوضح سعد أن المسؤولين عن هذه الأوضاع والمتسببين في تراكمها على مدار سنوات ليسوا بعيدين عن العقوبة وليسوا في مأمن منها وأنه يمكن تحريك الدعاوى القضائية ضدهم.

وتابع: "دي دعوة للجميع ان يتحرك وباب القضاء مفتوح والأجهزة الرقابية موجودة وكل من لديه معلومات مؤكدة عن مسؤولين على قيد الحياة تورطوا في هذه العمليات يجب أن يباردر بالتقدم ببلاغات ضدهم واحنا كحكومة اعدك بان موضوع فساد الموضوع لم يغلق".

وأكد أن بعض الفاسدين من رؤساء الأحياء يحاسبوا الان وموجودين في السجون بسبب تقاضيهم رشوة أو بسبب مسؤوليتهم عن فساد المحليات مشددًا على أن حق التقاضي مكفول للجميع.