قفزة قياسية في إصابات كورونا بالهند والإجمالي يتجاوز 4.4 مليون حالة

ذكرت وزارة الصحة الهندية، أنّها سجلت قفزات قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم لتتجاوز 4.4 مليون حالة.

وجاء في بيان لوزراة الصحة الهندية، أنّه جرى تسجيل 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 1172 حالة وفاة لتمثل أكبر معدل للوفيات منذ شهر، ليصبح إجمالي الوفيات أكثر من 75 ألف حالة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتتزايد العدوى في الهند بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم، والولايات المتحدة هي الدولة الأولى من حيث عدد الإصابات (6.3) مليون، تليها الهند ثم البرازيل (4.1).