ضبط شخصين ينقبان عن الآثار داخل منزلهما بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط، من ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بمنزلهما بميدان المجذوب، خلف مدرسة الخيرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات المحافظة، بوجود أعمال تنقيب على آثار بإحدى العقارات بميدان المجذوب خلف مدرسة الخيرية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ قوات من الشرطة والعميد محمد عبدالمنعم مأمور قسم شرطة أول، والمقدم رئيس مباحث القسم، ومحمد بشير رئيس حي غرب ومدير الإدارة الهندسية.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن العقار مكون من طابق أرضي وأول علوي، يوجد به حفر بعمق 12 مترا وعرض 1.5 متر، ملك "و ا ع"، و"ع ح ع" وأدوات الحفر.

جرى التحفظ على المضبوطات والقبض على مالكي المنزل وتحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.