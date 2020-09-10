مبادرة لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة بشمال سيناء

نظم فريق "أصحاب البصيرة" التابع لجمعية الأمل الجديدة لرعاية المكفوفين بشمال سيناء، مبادرة، اليوم، بعنوان "منا وإليكم" لتحفيز طلاب كلية التربية بجامعة العريش على تقديم ما لديهم من خبرات علمية في مجال دعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة.

وقال "علي غيط" مدير عام إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، إن الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تشدد على تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة، وأكدت "سعدية محمود" مدير عام التضامن الاجتماعي أن المحافظة تقدم كل التيسيرات للمشروعات التي تقدم الداعمة لتلك الفئة.

وأكدت "فاطمة نصار" رئيس نادي السعادة وأحد الرعاة الأساسيين لفريق أصحاب البصيرة أن المجتمع المدني كله يدعم ذوي القدرات الخاصة في كافة المجالات سواء الحياتية أو التعليمية.

وأوضح خالد شرهان، قائد فريق أصحاب البصيرة أن المبادرة جاءت بهدف الدمج الاجتماعي للمكفوفين وضعاف البصر في إطار علمي وتحت مظلة كلية التربية بجامعة العريش ووزعت شهادات صناعة الأمل على عدد (60) طالبًا من طلاب جامعة العريش و(6) من أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة العريش، وجرى تنظيم معرضًا فنيًا للطالبة سحر محمد بعنوان "فنان الأمل" تضمن فقرات فنية لأعضاء فريق أصحاب البصيرة وأغنية بلغة الإشارة من طلاب كلية التربية.