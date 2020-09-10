إصابة شخصين انقلبت سيارتهما في الترعة بالبحيرة

أصيب شخصان، صباح اليوم، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة بترعة أثناء سيرها على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام قرية منشية الصيرفي، دائرة مركز إيتاي البارود.

وكان مستشفى إيتاي البارود المركزي، استقبل كل من: السيد السيد عبدالباقي محمد، 60 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعى بالرأس جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب أحمد فرج، 55 سنة، مصابة جروح متعددة بالجسم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهما والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم.