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إصابة ربة منزل و3 أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب:

رجب آدم
02:19 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
حادث

حادث

أصيبت ربة منزل و3 أطفال، اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "قنا - سفاجا الصحراوي الشرقي"، حيث جرى نقلهم بـ4 سيارات إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

جاءت أسماء المصابين كالتالي: دعاء.ع 38 عاماً، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاع، يوسف.م، 12 عاماً، كسر بالساق اليمنى، وحبيبة.م، 10 سنوات، كسر وسحجات بالجسم، ملك.م، 5 سنوات، كدمات وسحجات بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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