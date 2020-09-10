صحة شمال سيناء تعدم 123 كيلو أغذية ومشروبات فاسدة

أعدمت مديرية صحة شمال سيناء، 123 كيلو أغذية و24 لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية بالمحافظة.

وبحسب بيان الصحة، فأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حملات المرور على جميع مناطق تداول الأغذية بالأحياء السكنية، حيث تفقد فريق من مراقبة الأغذية بعض المحال التجارية التابعة لأحياء مدينة العريش.

وتابع البيان بأن نتائج الحملة أسفرت عن إعدام 123 كيلو أغذية مختلفة، وإعدام 24 لتر عصائر ومشروبات، وتحرير 9 محاضر للقرار 97، وتحرير 6 محاضر للقرار 96، وإغلاق منشأة غذائية، وسحب 16 عينة للتحليل.

وذكر أنه جرى المرور على 13 منشأة غذائية، و8 أفران، ومستودع الدقيق، والتنبيه على جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية.