رئيس الوزراء لسفير البحرين: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر.

واستهل سفير البحرين، اللقاء بنقل تحيات رئيس وزراء البحرين للدكتور مدبولي، معرباً عن تطلع البحرين لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على العلاقات الممتازة التي تجمع قيادتي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى.

كما أكّد سفير البحرين ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين، معرباً عن سعادته لأن البحرين أصبحت أكبر دولة موردة لمنتجات الألومنيوم إلى مصر.

كما هنأ سفير البحرين مصر على ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في كل المجالات، مؤكّداً أنَّ من يزور مصر على فترات، يلحظ في كل مرة تطوراً جديداً.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر شعباً وقيادة لعلاقات الأخوة والتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكّداً أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار مدبولي، إلى ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين، من أجل دفع مجالات التعاون القائمة، واستكشاف مجالات جديدة تستثمر ما يمتلكه البلدان من مقومات استثمارية وتنموية.