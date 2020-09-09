وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية لن تفرغ "الحكومية" من كوادرها

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية تستهدف الطبقة المتوسطة، لكن هذا لا يعني أنها ليست معنية بغير القادرين، مشيرًا إلى أنها ستقدم منحا دراسية شرط التفوق.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة -على سبيل المثال- تكلف إنشاؤها نحو 13 مليارات جنيه، وإذا حاولت تعويض التكلفة من خلال مصروفات الدراسة التي يدفعها الطلاب، فإنها ستحتاج إلى 40 أو 50 عاما لتعويض المبلغ.

وتابع: "الاستمرارية والاستدامة هي فلسفة وجود عائد يعاد ضخ استثماراته في الجامعة، ولا يوجد عائد مادي يتم استغلاله من قبل هذه الجامعات، لكن العائد المادي يعاد ضخه في استدامة المشروع".

وحول أعضاء هيئة التدريس، قال: "لما عملنا إعلان جالنا 65 ألف متقدم للتدريس، إحنا مش هنفرغ الجامعات الحكومية والخاصة من كوادرها، لكن في الجامعات الأوروبية، ممكن يمسك القسم 3 من أعضاء هيئة التدريس، ونستقطب علماء مصر بالخارج، وهذا لن يؤثر على الجامعات الحكومية، ونعتمد أيضًا على الحاصلين على الماجستير والدكتوراة من الخارج، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس المميزين في الخارج".