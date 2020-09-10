في 10 معلومات.. تعرف على العملات البلاستيكية التي ستصدر مطلع 2021

يستعد البنك المركزي، لإصدار العملات البلاستيكية مطلع العام المقبل، وبحسب ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار تليفزيوني أمس، إن البنك يعمل على تغيير العملة من فئة 10 و20 جنيه لتصنع من البوليمرات، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن العملة البلاستيك الجديدة:

1- العملة الجديدة من مادة البوليمار، وهي المادة الخام لصناعة العملة.

2- العملة الجديدة سيتم إصدارها بالتزامن مع بدء تشغيل مطبعة المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

3- النقود البلاستيكية تتميز بأنها تدوم 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت.

4- منذ نهاية عام 2018 أعلن البنك المركزي نيته طرح عملات بلاستيكية في 2021.

5- أصدر البنك المركزي في يناير الماضي، بيانًا قال فيه إنه يعتزم تدشين أكبر دار نقد في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم.

6- اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيك يعد خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصة وأن هناك عددًا من الدول أصدرت النقود البلاستيكية.

7- تساهم العملات البلاستيكية في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

8- بالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية.

9- العملات النقدية البلاستيكية، تصنع من مادة "البوليمر" لانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.

10- استخدم "البوليمر" كمادة لصناعة العملات النقدية أول مرة في استراليا عام 1988، وحاليا تستخدم هذه العملات في أكثر من 30 دولة حول العالم.