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الصحة: الأطفال أقل تأثرا بالإصابة بكورونا ونسب الوفيات بينهم ضئيلة

كتب:

شيماء عادل ومريم الخطري
12:19 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
هالة زايد وزير الصحة

هالة زايد وزير الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن أنه لا يوجد حل واحد لمواجهة فيروس كورونا لكل الدول، مشيرا إلى أن تأثير الوباء تخطى مشكلة المرض كما أن تداعيات الاقتصاد أثرت بشكل كبير تعدي خطورة للفيروس نفسه. 

وأوضحت وزيرة الصحة أن كل دول العالم اتخذت إجراءات بما يتلاءم مع ظروفها، مشيرة إلى أن مصر وضعت خطة متكاملة للحماية من فيروس كورونا وتنظيم الامتحانات وعودة آمنة للمدارس. 

وأكدت أن الأطفال أقل تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا ونسب الوفيات بينهم ضئيلة. 

وأوضحت وزيرة الصحة أنه يوجد متابعة دقيقة يوميا من الرئيس بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. 

وأكدت أنه مع بدء الدراسة يوجد غرفة عمليات متابعة يوميا، مؤكدة أنه لم يحدث أي تفشي للمرض خلال العام الماضي. 

وكان كلا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدا مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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