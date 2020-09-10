بشرة خير. ألمانيا تسمح لمواطنيها بالسفر خارج أوروبا بداية من أكتوبر

أعلنت ألمانيا إلغاء حظرالسفر المفروض على مواطنيها للدول خارج الاتحاد الأوربى بداية من أول أكتوبرالمقبل، واستبدال "الحظر" بنصائح سفر مفصلة لكل دولة.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة البحرالأحمر، إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وبشرة خير لعودة الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر في أقرب وقت.

وأضاف فلا في تصريح لـ"الوطن"، أن الشركات والفنادق المصرية تتواصل مع وكلاء السياحة الألمان بشكل شبه يومي، لاطلاعهم على الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم تطبيقها.

وأشار إلى أن، الشركات السياحية الألمانية أشادت بالإجراءات الوقائية التى تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد التباحث حول الموعد المقترح لبدء الرحلات من المانيا لمصر وأسعار البرامج، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تعود الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر قبل شهر نوفمبر المقبل، وذلك بسبب بعض الإجراءات الألمانية الخاصة بالسفر للسياحة إلى دول الشرق الأوسط حاليا.

ألمانيا الدولة رقم 1 فى إرسال السياح لمصر

وأوضح فلا، أن المانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة، وأن مدينة الغردقة باتت واحدة من أكثر المدن التى يفضل الألمان زيارتها، منوها إلى أن أكثر من 70%من الألمان الذين يزورون مصر يتوجهون إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر.

ومن جهتها قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن هناك اتصالات مستمرة بين الوزارة والشركات السياحية الألمانية منذ بدء مصراستقبال السياح الأجانب يوليو الماضي، وأضافت أن الألمان لم تكن لهم أية اشتراطات أو متطلبات لإعادة سائحيهم إلى مصر، خاصة أن الإجراءات الاحترازية وضوابط عمل المنشآت الفندقية والسياحية المصرية جاءت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح

ومن جهته قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن كافة الفنادق المصرية جاهزة ومستعدة لاستقبال السياحة الألمانية فورعودتها، مشيرا إلى أن السياحة المصرية لن تستعيد عافيتها إلا بعودة الحركة السياحية من عدد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، منوها إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر، شريطة السيطرة على انتشار فيروس كورونا.