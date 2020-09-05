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فرج عامر: ثلث مخالفات البناء في مصر موجودة بالإسكندرية

عامر: الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى في المخالفات وانهيار العقارات

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محمد يوسف
01:20 م | السبت 05 سبتمبر 2020
فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحارب بقوة في ملف مخالفات البناء، وهي حرب لا تقل أهمية عن كل المعارك التي تخوضها مصر من أجل حماية مواطنيها بسبب العقارات التي تنهار على المواطنين؛ لمخالفتها أو إنشائها دون رخصة. 

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن ثلث مخالفات البناء توجد بمحافظة الإسكندرية التي تحتل المرتبة الأولى في المخالفات وفي انهيار العمارات، ويرجع ذلك إلى فساد بعض الأحياء أو فساد المحليات، وهو الأمر الذي نجح فيه الرئيس السيسي، ودور الرقابة الإدارية في حربها معه حتى الآن، وألقت مؤخرا القبض على أكثر من رئس حي وهي المعركة القومية الأكبر لمصر، والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي محاربة الفساد والتي يجب أن تنتصر فيها مصر حيث يعمل الرئيس بكل قوة ويضرب بيد من حديد من أجل بناء مصر الحديثة وحماية الأجيال القادمة. 

وأكد عامر أن الملف كبير ويشمل القضاء على العشوائيات والبناء العشوائي والمخالف، الذي شوه صورة مصر، ورأينا المشروعات الكبرى الضخمة تحت مسمى الأسمرات، التي وفرت للمواطن مسكنا آدميا مناسبا ويليق بالمواطن المصري.

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