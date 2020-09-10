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محمود مسلم

"زراعة الشرقية" تشن حملات لمكافحة الأمراض الوبائية

كتب:

نظيمه البحرواي
01:50 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
زراعة الشرقية تشن حملات لمكافحة الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية

زراعة الشرقية تشن حملات لمكافحة الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية شنت حملة لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتي تؤثرعلى الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية خلال شهر أغسطس 2020م.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن رش 140 ألفًا و108 رؤوس وتجريع 38 ألفًا و919 رأسًا لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ علي الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه جرى فحص وعلاج 4 آلاف و879 رأسًا بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه يجري الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.

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