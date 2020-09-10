لجنة الفساد بجامعة أسيوط تناقش استعدادات بدء العام الجديد

عقد أعضاء مجلس إدارة لجنة الفساد بجامعة أسيوط، اجتماعا برئاسة الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور كل أعضاء اللجنة والتي تضم الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جوب مصر للأورام، والدكتور علي عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، ومصطفى حسن وشوكت صابر أمناء الجامعة المساعدين، وسيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة بالمستشفيات الجامعية، وعبد العليم على رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وأسامة السيد منسق الجامعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

و خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة مها غانم أهم الرؤى والمحاور الرئيسية التي يجري تطبيقيها استعداداَ لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021 و التي وضعتها اللجنة و شملت مناقشة تقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وفق التقارير السرية وكيفية تحسين وتطوير أدائهم خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا في ضوء كتاب وزير التنمية المحلية الدوري وعرض أهم المحاور الرئيسية ومناقشة كيفية تنفيذ وتطبيق قرارات وزير التعليم العالي الخاصة بإجراءات إعادة فتح الجامعات.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار إدارة الجامعة في اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وعدم التهاون في تطبيقيها داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة.