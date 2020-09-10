مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 10 سبتمبر ٢٠٢٠، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة كابول واستهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومة وشعبًا، إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين. كما أكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.