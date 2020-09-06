كل ما تريد معرفته عن الإنفلونزا الموسمية وأمصال الوقاية منها

مع اقتراب دخول فصل الشتاء، تستعد وزارة الصحة والسكان ممثلة في المصل واللقاح لتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الذي يؤخذ مرة سنويا للوقاية من الإنفلونزا، وهو عبارة عن حقنة تؤخذ تحت الجلد، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ما المقصود بالإنفلونزا الموسمية؟

الإنفلونزا عدوى تصيب الجهاز التنفسي وقد تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بحالات طبية معينة.

ما أهمية اللقاحات في الوقاية من الإنفلونزا؟

لقاحات الإنفلونزا ورغم أنّها غير فعالة بنسبة 100%، فهي أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة عن الإنفلونزا ومضاعفاتها، ونظرا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، فقد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، وكل عام يتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيف، وعندما تتلقى اللقاح ينتج الجهاز المناعي أجساما مضادة للحماية من الفيروسات.

لقاح الإنفلونزا الموسمية ينصح به للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر والسكر

من له الحق في أخذ اللقاح؟

يبدأ تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية من سن 6 أشهر، وينصح به للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر والسكر، وكذلك ينصح به للسيدات الحوامل، ولا ضرر منه أثناء فترة الحمل، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات يحتاجون لجرعتين من لقاح الإنفلونزا تفصل بينهما 4 أسابيع، بعد ذلك يمكن إعطاؤهم جرعة واحدة كل سنة من لقاح الإنفلونزا.

لقاح الإنفلونزا الموسمية من المتوقع توفيره نهاية الشهر الحالي

متى سيتوفر لقاح الإنفلونزا هذا العام؟

من المقرر أن يتوفر نهاية الشهر الحالي، وهذا العام عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية سيتم توفيره بمعدل 5 أضعاف المعدل المعتاد الذي توفره الدولة كل عام، وهذا شيء طبيعي في ظل الظرف الاستثنائي، خاصة أنّ موسم الإنفلونزا الموسمية أوشك على القدوم، خاصة أنّه يتزامن مع وجود فيروس كورونا، وسيتم توفيره في الصيدليات.

هل تقي لقاحات الإنفلونزا الموسمية من الإصابة بفيروس كورونا؟

لا علاقة بين التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية والوقاية من فيروس كورونا، والهدف من اللقاح البعد عن الإصابة في الشتاء بالإنفلونزا خاصة مع انتشار فيروس كورونا.