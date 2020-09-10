محافظ أسيوط يُكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

كرّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أبناء المحافظة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، في احتفالية بديوان عام المحافظة، اليوم، منحهم خلالها شهادات تقدير ومكافآت مالية.

وفي بداية الاحتفالية قدم محافظ أسيوط التهنئة للطلاب الأوائل معبرا عن فخره بهذه النماذج المشرفة التي تغلبت على كافة الصعوبات كونهم تفوقوا في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهي جائحة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد الذي سيساهم في تحقيق بناء مصر الحديثة مشيرًا إلى الإهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وعبر الدكتور على عبدالحافظ عن سعادته البالغة لتكريم المحافظ لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية والعامة والفنية من أبناء المحافظة ناقلًا شكر وتقدير فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريفالمحافظ على دعمه لأبناء الأزهر الشريف بالمحافظة ورعايته لهم، كما وجه الدكتور محمد السيد الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للنهوض بقطاع التعليم بالمحافظة وحرصه على تكريم الأوائل والمتميزين من أبنائنا الطلاب ودعمه الكامل للعملية التعليمية.

. وفي نهاية الاحتفالية منح المحافظ أوائل الثانوية العامة شهادات تقدير ومكافأت مالية تقديرًا لجهودهم وهم الطالب أحمد عبدالناصر ـ مدرسة المستقبل الثانوية وأحمد هشام عبدالباسط ـ مدرسة دار حراء الاسلامية بأسيوط وتسنيم محمد حسن ـ مدرسة منفلوط الثانوية بنات وجورج يسري ـ منازل ديروط الحاصلين على المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 410 درجة والطالب اسماعيل أنور علي عباس ـ بمدرسة فصول خدمات أحمد قرشي الثانوية المشتركة الحاصل على المركز السادس مكرر أدبي على مستوى الجمهورية بمجموع 407.5 كما منح أوائل الثانوية الأزهرية شهادات تقدير ومكافأت مالية وهم الطالب أحمد مدحت مصطفى ـ بمعهد أسيوط النموذجي لحصوله على المركز الأول علمى على مستوى الجمهورية بمجموع 650 درجة والطالبة رحاب خالد عثمان عباس بمعهد فتيات منفلوط الأزهرى لحصولها على المركز الأول مكفوفين على مستوى الجمهورية بمجموع 599 درجة وأسماء يوسف كامل محمود الثامن على مستوى الجمهورية للقسم الآدبي (مبصر) وإسراء محمد سيد إبراهيم الثاني على الجمهورية في تخصص قراءات وفاطمة الزهراء محمد توفيق السادس على الجمهورية عالية القراءات فضلا عن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد وهم فاطمة الزهراء مكرم أبوسريع – زراعي ورضوى رمضان أحمد جلال – صناعي وفاطمة حمدي يونس أحمد – تجاري 3 سنوات وطه عبدالفتاح محمد عبدالرحمن – تجاري 5 سنوات وعبدالله سيد محمد سيد – فندقي 3 سنوات وبيشوي ثروت زكي – فندقي 5 سنوات وتم منحهم أيضا شهادات تقدير ومكافآت مالية.

شارك في الحفل أولياء الأمور وذويهم، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ على عبدالحافظ وكيل الوزارة مدير المنطقة الأزهرية بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الأهلية وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام بأسيوط ومحمد عبدالمحسن مدير عام الجهاز التنفيذي بمديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط والدكتور عبدالناصر قناوى وكيل المنطقة الأزهرية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء.