محافظ بني سويف: استقبلنا 67 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم استلامه من طلبات تصالح 66 ألفًا و844 طلباً حتى اليوم الخميس، بإجمالي مبالغ محصلة 245 مليون و257 ألف جنيه، تحت بند قيمة الـ25 % جدية تصالح.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح على مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث تسير المحافظة في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها.

وأشار المحافظ إلى أنه وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف، تقوم اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر ببعض المناطق أو بشكل عام مع الأخذ فى الإعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذي الخاص بملف التصالح، مؤكدا أهمية هذه الدراسة فى إتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن بني سويف من أقل المحافظات فيما يخص سعر المتر في التصالح.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم، تقرير اللجنة التنسيقية الذي يرصد بيانات دقيقة للموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %، وشدد على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، من خلال تنفيذ خطة العمل وفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات جديدة خاصة بهذا الشأن، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبمجرد تسلم المواطن نموذج رقم" 3"، يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار، والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح والسير في باقي الإجراءات، مضيفًا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وفي سياق متصل كشف محافظ بني سويف عن إزالة 3238حالة تعدٍ بواقع 2243حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أملاك الدولة، تمثلت في 917حالة تعدٍ بالبناء المخالف، و78 حالة تعدٍ بزراعات غير جادة، في حين تم رصد 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس2020، بحظر إنتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، مشددا على تنفيذ تكليفات الدولة بعدم هدم المباني والمنشآت المأهولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبانٍ خالية، وتعديات كانت صارخة لوقف تفاقم تلك الظاهرة التي تعرقل جهود التنمية، وتؤجل نتائجها التي تنعكس على المواطنين.