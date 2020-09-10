محافظ بني سويف يلتقي السفير العراقي لمناقشة مشاكل الطلاب بالجامعات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السفير أحمد نايف رشيد، سفير دولة العراق،اليوم، في مستهل زيارته للمحافظة لبحث شئون طلاب العرق بجامعتي بني سويف والنهضة، في حضور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، و الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

و رحب محافظ بني سويف بسفير دولة العراق الشقيقة، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد تقدمًا ملحوظًا في العلاقات الدبلوماسية مع كافة دول العالم، ولاسيما الدول العربية الشقيقة،تظرًا للقواسم المشتركة والتقارب والتلاحم في مختلف المناحي.

وأعرب السفير العراقي عن تقديره الكبير لحفاوة الإستقبال، مشيرا إلى التميز النوعي الذي تشهده مصر والعراق على كافة الأصعدة، مؤكدا تطلع العراق دائما إلى مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدة موضوعات تخص الطلاب العراقيين بجامعات بني سويف، حيث أعرب السفير عن سعادته الكبيرة بالتيسيرات التي تقدم للطلاب العراقيين، مؤكدًا أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يتم فيها التعاون المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب العراقيين يتواجدون في جامعات مصر التي تتمتع بثقة كبيرة لدى الدولة العرقية حكومًة وشعبًا، وذلك لرصانتها وعراقتها المعروفة لدى الجميع، لاسيما وأن هدف الدولة العراقية أن يحصل الطالب على العلم مع الشهادة، وليس الشهادة فقط.

من جانبه أكد محافظ بني سويف، أن قطاع التعليم على رأس أولويات رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن بني سويف تضم 3 جامعات، وتابع قائلا: "المحافظة أصبحت قبلة مهمة في مجال التعليم، فلدينا جامعة بني سويف التي تعتبر واحدة من كبريات الجامعات المصرية، وتحصد مراكز متقدمة في التصنيفات النوعية على مستوى الدولي، ولديها كليات ذات تخصصات نوعية مميزة، بجانب جامعة النهضة التي ساهمت في تحقيق طفرة في هذا المجال، فضلا عن أول جامعة تكنولوجية في صعيد مصر، والتي تعتمد على التكنولوجيا الكورية، ومع إقامة جامعة بني سويف الأهلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيصبح لدينا 4 جامعات".

كما استعرض محافظ بني سويف عددًا من الميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها المحافظة في مختلف المجالات، خاصة الاستثمار، والسياحة، مؤكدا تطلع المحافظة لمزيد من التعاون وأن تشمل قطاعات أخرى وليس التعليم فحسب،لافتًا إلى وجود استثمارات عربية وأوربية وأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية بالمحافظة، لما تتمتع به من ميزات في مجال البنية التحتية، وموقعها الجغرافي، خاصة مع شبكة طرق قوية ومحورية، قد فتحت آفاقاً استثمارية عديدة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير، وقام المحافظ بشرح شعار المحافظة الذي يظهر الميزات التنافسية للمحافظة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، وبدوره أهدى السفير العراقي محافظ بني سويف لوحة فنية تعبر عن جزء من الحضارة العراقية.