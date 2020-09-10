بالأرقام.. قيمة تصالح مخالفات البناء في سوهاج بعد التخفيض 10%

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارا اليوم بتخفيض أسعار قيم التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات الملحية مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لطلبات المواطنين، موضحا أنه تم تخفيض قيم التصالح من 10% ووصلت في بعض الأماكن إلى 40%، ففي حي شرق سوهاج تراوحت القيمة ما بين 190 جنيها للفئة "د" وحتى 700 جنيها للفئة "أ"، وفي حي غرب تراوحت القيمة ما بين 150 جنيها للفئة "د" و600 جنيه للفئة "أ".

وجاءت قيمة التخفيض في مدينة جرجا من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، ومدينة أخميم من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طهطا بلغت القيمة من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ".

وفي مدينة البلينا تراوحت نسبة التخفيض من 140 جنيها للفئة "د" و420 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طما من 140 جنيها للفئة "ج" و300 جنيه للفئة "أ" ونفس التخفيض لمدينة المراغة، وفي المنشأة تراوحت القيمة من 110 جنيهات للفئة "ج" حتى 220 جنيها للفئة "أ".

وفي جهينة بلغت قيمة التخفيض من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ"، وفي ساقلته من 90 جنيها لفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ" وفي دار السلام تراوحت من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ".

وجاء قرار التخفيض في سعر المتر في القرى 60 جنيهًا، والنجوع 50 جنيها.

وجاء قرار المحافظ بعد الانتهاء من دراسة تخفيض قيم التصالح، بعد عقد جلسات تشاور مع المعنيين، ونواب البرلمان، تم الانتهاء من تخفيض قيم التصالح بجميع الوحدات المحلية.