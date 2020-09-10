"الأوقاف" تفتتح 130 مسجدا غدا والشرقية تحظى بنصيب الأسد

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم، تسلمها عدد أربعة مساجد جديدة ببشاير الخير (3) من تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة، على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.

وتفتتح الوزارة غدا الجمعة، 130 مسجدًا فى عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وحظيت محافظة الشرقية، بنصيب الأسد، حيث يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 53 مسجدًا بالمحافظة، فيما تفتتح مديرية أوقاف المنيا 14 مسجدًا، وفى القليوبية 3 مساجد، وفى المنوفية 12 مسجدا، وفى الإسكندرية مسجدين، ومسجداً فى كل من محافظات "أسوان، السويس، الأقصر، أسيوط"، و4 مساجد بمحافظة الوادى الجديد، ومسجدين بكفر الشيخ، وآخرين بمرسى مطروح، و4 مساجد بالغربية، و3 مساجد بالبحيرة، ومسجدين بقنا، و7 مساجد ببنى سويف، و9 مساجد بكل من محافظتى الجيزة والدقهلية.

وأكد وزير الأوقاف أن ما تم إنجازه فى عمارة المساجد خلال 6 سنوات، بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق فى تاريخ مصر.

وأضاف "جمعة" فى تصريحات صحفية، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التى تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا، دائمًا يأتى بالأفعال والأدلة والبراهين، فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفى أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا فى 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

واختتم وزير الأوقاف تصريحاته قائلًا: "ما سيتم افتتاحه فى يوم واحد، 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا فى محافظة واحدة وهى محافظة الشرقية، فضلًا عن المساجد التى تعد مفخرة فى مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذى أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدى جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التى صار كل منها أيقونة فى مجال العمارة الإسلامية".