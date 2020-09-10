كانت قِبلة البسطاء لـ5 عقود.. نجل "طبيب الغلابة" يكشف مصير عيادته

طوال مدة 50 عاماً لم تغلق عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي أبوابها أمام المرضى الذين يبحثون عن طبيب بأسعار قليلة، حتى أغلقت أبوابها قبل عدة أشهر، أمام المرضى، بعدما توفي، بعد حياة طويلة قضاها في تلبية احتياجات المرضى المترددين على عيادته بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وليد مشالي، نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، يروي لـ"الوطن"، أنه اتفق هو وأشقاؤه على إنهاء مسيرة عيادة والدهم، التي ظلت تفتح أبوابها سنوات طويلة، بإعادة الشقة إلى مالك العمارة، إذ كان الطبيب الراحل مستأجرًا للعيادة.

وتابع وليد مشالي أن الأسرة كانت تتمنى أن يتولى العيادة طبيب يكمل مسيرة الدكتور محمد مشالي بعلاج المرضى بأسعار رمزية، موضحا أن أكثر من شخص عرض العمل في العيادة بأسعار رمزية، لكن "خايفين يكون حد عايز يستغل اسم الدكتور عشان يكسب مرضى وبعدين يغلي الأسعار".

وأكد نجل الطبيب الراحل أن قرار استمرار العيادة مسؤولية كبيرة خاصة في ظل عدم تخرج أحد أبناء مشالي من كلية الطب، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستتم إعادة العيادة إلى المالك.