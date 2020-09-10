ضبط 5.75 طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم، من ضبط 5 أطنان و750 كيلو دقيق مدعم مهربة من المخابز البلدية بطنطا للسوق السوداء، بعدد من المخابز.

صرح بذلك المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، لافتا إلى أنه تلقى تقريرا بتمكن حملة من إدارة التموين بمركز طنطا ضمت الرقابة التموينية، من تحرير 27 مخالفه تموينية وقضايا لمخابز ومهربي الدقيق المدعم في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.