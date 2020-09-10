"الإصلاح والنهضة" يشكل لجنة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

اجتمع المكتب السياسي لحزب الإصلاح والنهضة برئاسة هشام مصطفى عبدالعزيز، لمناقشة مشاركة الحزب في انتخابات مجلس النواب، في ضوء الجدول الزمني الذي أعلنه اليوم، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال علاء مصطفى المتحدث باسم الحزب، إن المكتب السياسي قرر تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة فريد مناع الأمين العام للحزب، تتولى حصر المرشحين، وتحديد المقاعد والدوائر التي يمكن أن يدفع فيها بمرشحين للحزب.

وأكد مصطفى، أن المكتب السياسي كلف لجنة الانتخابات، بتلقي طلبات الترشح من داخل وخارج الحزب، لتوسيع فرصة المشاركة في الانتخابات، وتقديم نماذج وطنية حقيقية، قادرة على تمثيل الحزب، وتحقيق أهدافه وبرامجه داخل مجلس النواب المقبل.