فيديو.. سمير سعيد تطرح "قط وفار" عبر يوتيوب

طرحت المطربة سميرة سعيد، أغنيتها السنجل الجديدة "قط وفار"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، وقد قامت سميرة بغنائها لأول مرة منذ قليل في حفل "أون لاين" على موقع "تيك توك".

يُذكر أن سميرة سعيد ظهرت بـ"لوك جديد" فى بوستر الأغنية، ولاقى ذلك إعجاب جمهورها، حيث تلقت العديد من تعليقات الإشادة والاستحسان.