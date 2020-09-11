"المهندسين" تشهد توقيع المرحلة الثانية من نادي القاهرة الجديدة

شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة اليوم، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي.

حضر الحفل المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، وبحضور المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز التجمع الثالث، والمهندس هشام المهدي رئيس الإدارة المركزية للأمن بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وأعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة وأعضاء مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد المُتعاقد معها، في إطار حرص نقابة مهندسين القاهرة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمهندسين وأسرهم وبرعاية وتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وموافقة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى على استكمال مراحل أعمال إنشاء النادي.

وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم وعقب ذلك ألقى المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة كلمته والتي أكد فيها على قيام مجلس نقابة مهندسي القاهرة بالعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال إنشاء النادي وافتتاحه في اقرب وقت لاستقبال المهندسين.

وفي كلمته قال المهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، إنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للنادي وجارٍ العمل على نهو أعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء فى أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي واليوم يتم توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) وذلك حرصاً من مجلس النقابة على توفير الخدمات الاجتماعية للمهندسين وأسرهم.

وأضاف رئيس نقابة مهندسي القاهرة أن المرحلة الثانية (ب) من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال أعمال المبنى الاجتماعي ومبنى قاعة الاحتفالات بالقطعة (6 أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنيه.

من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية، بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسى القاهرة في سرعة إنهاء وإنجاز نادٍ عظيم يليق بالمهندسين في منطقة حيوية كالقاهرة الجديدة، مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطى ثابتة نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للمهندسين.

وفي نفس السياق قالت المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، إن مجلس نقابة القاهرة وعلى رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبو سنة يسعى بكل قوته للحفاظ على مكتسبات وموارد النقابة والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.

ومن جانبه أعرب المهندس إيهاب حسن رئيس مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسي القاهرة، مشيراً إلى صعوبة وأهمية العمل نظراً لأن العمل يتم في قلب بيت المهندسين، ما يدعو إلى مزيد من الدقة والحرص الزائد في إتمام الأعمال ونحن نخدم بيتنا مبدياً سعادته بهذا الاحتفال.

وعقب حفل توقيع العقد تم عمل جوله بنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة للوقوف علي اخر ماتم من انجاز للاعمال بالنادي .