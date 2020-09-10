مصدر: "المهندسين" اعتمدت 200 ألف تقرير سلامة منذ تنفيذ قانون التصالح

كشف مصدر مسؤول عن أنّ نقابة المهندسين اعتمدت 200 ألف تقرير سلامة إنشائية منذ بدء تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء حتى الآن، في 27 نقابة فرعية.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الاكتفاء بتوقيع مهندس عضو نقابة على تقرير السلامة دون اشتراط توقيع المكاتب الاستشارية، لن يمنع النقابة من التوقيع على التقرير حال رغبة المواطن مقدم التصالح في ذلك، و"اللي هيعتمد من النقابة مش هنقوله لأ"، لافتا إلى أنّ تحديد تخصص المهندس المنوط به كتابة التقرير لم يتم حسمه.

ضاحي: 55 ألف تقرير سلامة إنشائية في أول 6 أشهر

وكانت نقابة المهندسين، شكّلت لجنة مركزية لأداء دورها المحدد بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهي مشكلة من 10 أعضاء بواقع "5 رؤساء نقابات فرعية، هم هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وهشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة، وهشام والي رئيس نقابة الفيوم، وشبل ضحا رئيس نقابة المنوفية، وإيهاب منصور رئيس نقابة الجيزة، و4 رؤساء شعب هندسية المتعلقة بالقانون، وأمين صندوق النقابة".

وفي وقت سابق، قال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إنّه جرى اعتماد 55 ألف تقرير سلامة إنشائية في الشهور الست الأولى لتنفيذ القانون، والاتفاق مع المكاتب الاستشارية على عمل تقارير في بعض المناطق بـ5 محافظات بالمجان للحالات غير القادرة.

وأكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، أنّ النقابة تلقت 12 ألف طلب تصالح من أصل 800 ألف مخالفة في القاهرة بنسبة 1.5%، وأنّ الإجمالي المتوقع لمخالفات البناء في مصر، نحو 3.5 مليون منشأة.