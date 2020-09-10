سيدة القطار: المجند كان في قمة الكرامة.. والمبلغ مش مستاهل

قالت السيدة صفية أبو العزم، صاحبة واقعة القطار الشهيرة، إنها تدخلت بدافع الأمومة واحترام رداء الجيش المصري، في واقعة التعدي على مجند بالقوات المسلحة، من بعض الكمسرية.

وأضافت "أبو العزم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "مكنتش أعرف الخناقة ليه، ولما عرفت إنها بسبب الفلوس، اعتبرت إن ابني راكب ومش معاه فلوس"، مشيرةً إلى أنه لا يجب التحدث إلى عساكر مصر بذات الطريقة التي تحدث بها الكمسرية معه.

وتابعت: "العسكري كان في قمة الكرامة والشهامة، وصمم على ألا يدفع له أحد ثمن التذكرة، ولم يكن في أحلامي أن يحدث كل هذا، ويتطور الأمر بذلك الشكر، ولا أرضى لابني أن يعامله أحد بنفس الشكل، ومهما كان مخطئًا يجب أن يتم التحدث إليه باحترام.. المبلغ مش مستاهل، مينفعش يكلمه كده".