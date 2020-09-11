صلح على الهواء بين كامل الوزير والإبراشي على الهواء بسبب سيدة القطار

شهدت المكالمة التى جمعت سيدة القطار، ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، عودة العلاقات الطيبة، بين مقدم البرنامج ووزير النقل إثر مشادة كلامية وقعت بينهما فى السابق.

وقال وزير النقل، خلال حديثه إنه سيتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وسيزوها فى منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة.

وتابع: "وبعد كدا أنا هطلع من عندك لبيت الأستاذ -يقصد وائل الإبراشي- بلدياتي في شربين"، الأمر الذى علق عليه الأخير، قائلاً: "صافى يا لبن".

وأكد وزير النقل، أنه استخرج اشتراك سنوي يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار، وسيعطيه لها عندما يزورها فى منزلها.

وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذى جمعهما ببرنامج "التاسعة"، قائلاً: "بس لما يجى ليكى الكمسرى طلعى له الاشتراك"، وعلقت "صفية أبو العزم"، قائلة: "أنا فى حماية الجيش المصري كله يا معالى الوزير".