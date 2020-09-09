انقطاع مفاجئ للإنترنت وشبكة المحمول في جنوب سيناء

شهدت مدن جنوب سيناء، انقطاعًا مفاجئًا للإنترنت وشبكة الهاتف المحمول والتليفونات الأرضية، اليوم، وقال مصدر بالشركة المصرية للإتصالات إن قطعًا مضاعفًا في كوابل الفايبر هو السبب.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القطع المضاعف حدث في اتجاه نويبع صباحًا واستمر حتى الثالثة ظهرًا، ولم يؤثر سوى على مدينة نويبع ومدن خليج العقبة، والقطع الآخر حدث بمدينة أبورديس، وجارٍ إصلاحه.

وأشار إلى الدفع بفرق الصيانة لإصلاح العطل وبالفعل جرى إصلاح العطل الأول الواقع بناحية مدينة نويبع، وعادت الاتصالات والإنترنت لبعض مدن المحافظة، وأرجع قطع الاتصالات في الاتجاهين نتيجة الحفر في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.