محافظ جنوب سيناء يبحث سبل دعم قطاع البترول مع رئيس "أبوزنيمة"

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس إبراهيم الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب أبوزنيمة للبترول، اليوم الأربعاء، رافقه المهندس إيهاب جرجس، المدير العام والعضو المنتدب للشركة، واللواء عمرو الشربيني، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، لبحث سبل دعم الشركة في نشاطها الإنتاجي للبترول.

وأكد محافظ جنوب سيناء، وجود تعاون بين شركة جنوب أبوزنيمة للبترول ومحافظة جنوب سيناء، مشددا على تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه الشركة، لاستمرار وزيادة معدلات إنتاجها، وأشاد المهندس إبراهيم الجوهري، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال اللقاء، بجهود المحافظ الملحوظة في دعم النشاط البترولي بالمحافظة، بما يسهم في زيادة استثمارات ومشروعات التنقيب عن البترول، وزيادة الإنتاج.