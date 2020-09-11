"اترقى قبل الواقعة بشهور".. تعرف على السجل المهني لرئيس قطار المنصورة

سيطرت واقعة تجاوز رئيس قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة من ركاب القطار على الشارع والسوشيال ميديا في مصر، وهي الواقعة التي اظهرت بطولة جديدة للمرأة المصرية متمثلة في الأستاذة صفية، التي عرفت اعلاميا بإسم "سيدة القطار".

وكشف مصدر، بالنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، لـ"الوطن"، عن السجل المهني لعادل فاروق، رئيس قطار المنصورة، الذي شهد الواقعة، موضحًا أن فاروق تم تعيينه لأول مرة في هيئة السكة الحديد عام 1992.

وتابع المصدر، أن عادل فاروق حصل على أكثر من ترقية ودرجة خلال 28 سنة فترة خدمته بالهيئة، وكانت آخر ترقياته هي قرار من الهيئة بترقيته العام الحالي قبل أشهر قليلة من الواقعة إلى درجة رئيس قطار، بدلًا من "المشرف" درجته السابقة.

وكشف مصدر أن رئيس قطار المنصورة يبلغ من العمر 55 عامًا، والذي يقيم في مدينة المنصورة، لم تصدر عنه مخالفات سابقة في سجله المهني طيلة سنوات عمله داخل الهيئة.

السكة الحديد تعاقب رئيس القطار والكمسري بعد واقعة المجند

وأعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها أمس، انتهاء التحقيق الفوري، الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/ القاهرة، بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية، بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات، وفقاً للائحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:

1- مجازاة عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوما (خمسون يوما) من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية، والمنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

2- مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4- تحرير محضر شرطة لهم، لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم، بالغرامة 4000 جنيه.

5- بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين، تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة، للكشف الطبي مخدرات، والكشف الطبي النفسي.