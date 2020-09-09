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إصابة ناخبة بإغماء أثناء التصويت في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
12:12 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيبت سيدة تدعى فايزة محمد حسين، 65 سنة، اليوم، بحالة إغماء "هبوط"، أثناء تصويتها بلجنة مدرسة أحمد الليثي بقرية سلوا بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ضمن انتخابات جولة الإعادة بمجلس الشيوخ. وجرى نقل المصابة بسيارة إسعاف إلى وحدة المساعيد الصحية لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن 4 مرشحين يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان على مقعدين، هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "مستقبل وطن"، ومحمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي عن "مستقبل وطن"، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو  "مستقل" ، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.

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